 رئيس الجمهورية من ألمانيا يرحب بالمعارضين في الجزائر

رحب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بالجالية في ألمانيا بالمعاضين في الجزائر.

وقال رئيس الجمهورية في اللقاء ذاته أن “كل جزائري لديه الحق في الإنتقاد ولكن باحترام مع الاخذ بعين الاعتبار تقاليدنا وحرمتنا دون سب وشتم”.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا: “أعيدها أمامكم في برلين..مرحبا بالمعارضين في الجزائر”.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن يعلن خط جوي جديد عما قريب بين الجزائر وبرلين.

وبخصوص التعاون الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا قال رئيس الجمهورية، “لدينا شراكات مع ألمانيا ما يجعل الجزائر رائدة في مجالات إستراتيجية”.

هذا وقد أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة من أجل مرافقة أبناء الجالية في مشاريعهم، والتكفل بانشغالاتهم.

وكان رئيس الجمهورية حل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين الجزائر وألمانيا وتكريسا للإرادة المشتركة. بين قائدي البلدين. في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.