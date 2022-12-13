قناة النهار رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 18:02 شارك غرِّد أرسل 114 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cBFw2 اقرأ أيضا حسين آشيو: التغيير في المنتخبات مهم جدا وإختيار أفظل وأحسن اللاعبين ضروري قناة النهار 29 نوفمبر تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش بسبب يحيى سمارة قناة النهار 01 ديسمبر الفرصة الثانية: مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخـ.ـدرات والكاشيات في اليونان قناة النهار 02 ديسمبر صريح جدا: إختيار أسماء المواليد عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 10 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر صورة تذكارية لرئيس الجمهورية رفقة رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي قناة النهار 06 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: ماقام به إيتو تصرف وحشي وعدواني ليس له مبرر قناة النهار 06 ديسمبر بعدسة النهار.. اجواء خيالية لمونديال قطر في منطقة المشجعين قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! قناة النهار 02 ديسمبر