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قناة النهار

رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية
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