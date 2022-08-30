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رئيس الجمهورية: من العار أن لايوجد لنا سفارة في غينيا بيساو وسنصحح هذا الخطأ

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: من العار أن لايوجد لنا سفارة في غينيا بيساو وسنصحح هذا الخطأ
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