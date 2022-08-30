قناة النهار رئيس الجمهورية: من العار أن لايوجد لنا سفارة في غينيا بيساو وسنصحح هذا الخطأ بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أوت 2022 - 18:33 شارك غرِّد أرسل 256 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6uCTs اقرأ أيضا الطارف: شاهد كيف أصبحت الحافلة التي راح ضحيتها 8 أشخاص قناة النهار 18 أوت "الطارف : عجوز تبكي بحرقة.."راكم شفتو بعينيكم الناس لي اتحرقت..ياربي أنقد البلاصة هاذي قناة النهار 18 أوت صريح جدا: بين التصرف السلبي والإيجابي.. ماذا قدم الجزائري لمجتمعه ؟ قناة النهار 15 أوت تشييع 4 ضـحايا من عائلة واحدة إثر الحـرائق المشتعلة في سوق أهراس قناة النهار 18 أوت الوزير الأول: سرعة الرياح التي فاقت 90 كلم/سا ساعدت في إشتعال الحرائق قناة النهار 18 أوت نهاركم جديد/ عودة المهرجانات بعد الجائحة وتزامنها مع موسم الإصطياف قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هل تعلم المرأة الجزائرية كم يملك زوجها من مال؟ قناة النهار 14 أوت دلال خير: حادثة في المنزل شوّهـ.ت جسد الطفلة جوهرة.. تطلب من المحسنين مساعدها في العلاج قناة النهار 12 أوت صريح جدا: ما سر تفضيل الجزائري قضاء عطلته في شهر سبتمبر؟ قناة النهار 18 أوت كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟ قناة النهار 16 أوت