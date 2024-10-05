رئيس الجمهورية: من حاول منعنا من الدخول إلى البريكس عليه يعرف أنه لم ولن يؤثر في الجزائر 

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص إنضمام الجزائر إلى منظمة البريكس أنه لم تعد إلينا الرغبة في الإنضمام إلى هذه المنظمة.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة أكد رئيس الجمهورية بالقول: “كنا نتمنى دخول منظمة البريكس لكن اليوم لم تعد لدينا الرغبة مثل الماضي”.

وأضاف الرئيس تبون أن من حاول منع دخول الجزائر إلى البريكس عليه يعرف أنه لم ولن يؤثر في الجزائر.. والمستقبل كشاف.