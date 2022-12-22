رئيس الجمهورية: من حق الجزائري أن يحصل على جميع إحتياجاته دون المساس بكرامته

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية انه من حق المواطن الجزائري أن يحصل على جميع إحتياجاته دون مشقة اوالمساس بكرامته.

واوضح الرئيس تبون خلال سنة 2023 سيقوم بإجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما كشف الرئيس تبون انه ستكون هناك زيادات للعمال كل سنة.

وخلال ذات اللقاء صرح رئيس الجمهورية عن رفع قيمة الدينار حسب القدرات الانتجاية لإقتصاد الجزائري من خلال تعزيز القدرة الشرائية للجزائريين. ولأول مرة منذ سنين فيه بصيص أمل لرفع قيمة الدينار

وتأسف الرئيس تبون لبعض الامور التي كانت من قبل وأعطى مثالا حول ازمة الحليب التي كانت حيث يقوم المواطني في نصف الليل من اجل كيس حليب وهذا الامرتم القضاء عنه.

وأضاف الرئيس تبون أنه إلتزم بإعفاء المواطن الذي دخله يساوي 30 ألف دينار أو أقل من الضريبة. وجدد إلتزامه بالوقوف مع المظلوم والمستعف وقال ” من العدالة والعدل الحفاظ على البسيط وعلى المستضعفين”