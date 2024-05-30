رئيس الجمهورية من خنشلة: سنعيد النظر في التقسيم الاداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بخنشلة، عزمه على مواصلة تنفيذ الإصلاحات من خلال إعادة النظر في التقسيم الاداري.

ومراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين.

وقال الرئيس تبون، خلال اشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية:

“هناك اصلاحات كبيرة تخص ملفات ثقيلة سنعمل على تجسيدها كإعادة النظر في التقسيم الاداري للبلاد بغرض مراجعة التفاوت المسجل من ولاية الى أخرى”.

وأوضح رئيس الجمهورية في نفس السياق: “قبل إعادة التقسيم الاداري، سيعاد النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والمنتخبين المحليين في قضايا التنمية والتسيير”, وهذه هي كما قال “الديمقراطية الحقيقية”.