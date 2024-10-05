رئيس الجمهورية: من لديه القوة اليوم لا أحد يحاسبه

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية أن ما يشهده العالم الآن هو تجسيد لقانون الغاب وتغليب منطق القوة.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية انه يجب وضع حد لهنجهية الكيان الصهيوني وكسرها لكافة الأعراف والقوانين.

وتابع الرئيس تبون بالقول ” أين هي حرمة الدول وأين هو مجلس الأمن؟.. فمن لديه القوة اليوم لا أحد يحاسبه”.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء مراجعة جذرية لآليات عمل الأمم المتحدة ومن غير المعقول أن تتحكم 5 دول لوحدها في العالم.

كما أشار في ذات السياق أنه إن إستمر الوضع على ما هو عليه فإن الأمم المتحدة سيكون مصيرها مثل مصير عصبة الأمم.

وبخصوص جامعة الدول العربية قال رئيس الجمهورية أنه لم تعد لها حضور أوتأثير لا دوليا ولا حتى إقليميا. كما انه فقدت أيضا حضورها كقوة ليس في السياسة فقط بل حتى في الاقتصاد.

وبالنسبة إلى الإتحاد الإفريقي أوضح رئيس الجمهورية أن ما نشهده الآن هو بداية تمييع الاتحاد الإفريقي بعد دخوله في متاهات وصراعات لا تهم إفريقيا.