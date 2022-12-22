قناة النهار رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:33 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sofNa اقرأ أيضا مجتمع: أخطاء قاتلة في تركيب أجهزة التدفئة وسخان المياه قناة النهار 11 ديسمبر رئيس الجمهورية: كل المتخرجين من المدارس العليا سيوظفون تلقائيا قناة النهار 22 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي كان متميز في وسط الميدان ولم يشكل اي خطورة على الارجنتين قناة النهار 13 ديسمبر مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم قناة النهار 22 ديسمبر صريح جدا: هذه هي المشاريع الصناعية التي تستهوي الشباب الجزائري .. قناة النهار 16 ديسمبر الشيخ النوي: الجزائر راهي في أمن كبير.. بفضل الله والرجال قناة النهار 08 ديسمبر الوزير الأول: محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط عمل الحكومة لحمايتهم من الضرر والإهمال قناة النهار 19 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل الملك الأردني بمطار هواري بومدين الدولي قناة النهار 03 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر نزيل بالمؤسسة العقابية بعين وسارة يؤلف كتابا ويطمح لعرضه مستقبلا بالجلفة قناة النهار 04 ديسمبر