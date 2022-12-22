إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة
  • 23
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/sofNa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر