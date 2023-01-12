رئيس الجمهورية: “نبارك لشبابنا المشاريع الرياضية التي تم انجازها والمبرمجة”

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن المشاريع الرياضية التي تم انجازها لفائدة الشباب، وأخرى مبرمجة.

وصرح الرئيس تبون، في هذا الخصوص: “تماشيا مع طموحات شبابنا، وما بلغته الجزائر في تنظيم المحافل الرياضية على غرار ألعاب البحر المتوسط، والألعاب العربية، حاليا ننظم الشان”.

كما أضاف: “شبابنا واحد وموحد، نبارك لهم جميعا انجاز كل من مركب هدفي ميلود، نيلسوم مانديلا، ملعب الدوري وملعب تيزي وزو”.

وتابع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “برمجنا أيضا عملية توسعة ملعب “5 جويلية”، بالإضافة لتغطية مدرجاته حسب ما تسمح به التقنيات”.