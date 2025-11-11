رئيس الجمهورية: نتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الصومال

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قد تطرق رفقة نظيره الصومالي إلى الأوضاع في ليبيا وأهمية الحل السياسي الليبي - الليبي.

وأشار الرئيس تبون خلال تصريح إعلامي مشترك رفقة رئيـس جمهـورية الصـومـال حسن شيـخ محمـود. أن الحل السياسي الليبي يكون عن طريق إنتخابات تحافظ على وحدة ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية.

كما أعلن الرئيس تبون عن تطرقه رفقة الرئيس الصومالي إلى الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والأوضاع في السودان. مضيفا “لقد عبرنا عن رفضنا للتدخلات السافرة وخيمة العواقب التي تمعن في الإضرار بهذا البلد الشقيق”. متجاوزة كل المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها التقاليد التعاون في المنطقة العربية والإفريقية.

وتابع رئيس الجمهورية يقول: “أعرب عن بالغ ارتياحنا لما أفضى إليه التشاور ونتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة لفائدة البلدين الشقيقين.

