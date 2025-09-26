رئيس الجمهورية: نجاح معرض IATF 2025 جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، أن نجاح معرض IATF 2025 جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر.

وفي لقاء مع الصحافة، قال رئيس الجمهورية إن نجاح IATF 2025 كان جوابا لمن أثار إشاعة أن الجزائر معزولة.

وتابع رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، أن الجزائر أثبتت أنها القلب النابض لإفريقيا اقتصاديا وسياسيا.

وكشف رئيس الجمهورية عن لقاء مرتقب مع المتعاملين الاقتصاديين الذين أبرموا اتفاقيات في IATF 2025.