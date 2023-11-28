رئيس الجمهورية: نجدد التأكيد على التزام الجزائر الثابت لدعم كفاح الشعب الفلسطيني

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على التزام الجزائر الثابت لدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني.

واستذكر رئيس الجمهورية التضحيات الجسيمة للشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة مع المكائد.

وأضاف الرئيس تبون “نتوجه بتحية إكبار إلى هذا الشعب الصامد رغم كل الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها. والمحاولات اليائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها ليضع حد للاحتلال وينهي مأساة الأشقاء الفلسـطنيين”.