رئيس الجمهورية: نحن تحت رهن إشارة إخواننا في مالي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تحت رهن إشارة إخوانها في مالي للمساعدة على تهدئة الأوضاع.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته على هامش استقبال الرئيس المالي أن الجزائر مستعدة لمساعدة مالي حكومة وشعبا وتحضير الانتخابات وفق الخطة التي تم تسطيرها من جانبهم.

كما هنا الرئيس تبون ما آل إليه مالي من هدوء وسكينة خلال الفترة الحالية، كما هنأ الرئيس تبون على الاجتماع الناجح الذي تم في كيدال بمالي.

من جهته شكر الرئيس المالي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حفاوة استقباله هو والوفد التابع له.

وأضاف الرئيس المالي أن حفاوة الإستقبال التي حظي بها تدل أن الشعبين الجزائري والمالي شقيقين