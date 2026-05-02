رئيس الجمهورية: نحن جاهزون للمساعدة الإخوة بمالي..ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الازمة في مالي أنه دخل منذ فترة في اتجاه لا يؤدي إلا نحو عدم الاستقرار.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي.. كنّا على الدوام إخوة وأشقاء لدولة مالي وسنبقى كذلك.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته أن استعمال القوة لا يعالج المشاكل في مالي وأنا جد متأسف لما يحدث هناك.

كما قال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ” أنا على يقين أن الماليين بمقدروهم تجاوز الأزمة.. وإن طلبوا منا المساعدة للتهدئة من دون أي مصلحة لا مانع لدينا”.

ووجه الرئيس تبون رسالة للماليين وقال “نقول لمن لا يزال يؤمن بالأخوة بين الجزائر ومالي نحن هنا وجاهزون للمساعدة”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن القائد الحالي لدولة مالي لم يذكر الجزائر بسوء لكن بطانته ومن هم معه تهجموا على الجزائر وشتموها.

وحول الاتصالات بين الجزائر ومالي قال الرئيس تبون أن هناك اتصالات غير مباشرة بين الجزائر ومالي.. والتاريخ والمصير المشترك لا مفر منه.