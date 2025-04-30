رئيس الجمهورية: نحن على نفس الإرادة لمواصلة تعزيز المكاسب المحققة لعالم الشغل

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف لـ 1 ماي من كل سنة.

وجاء في رسالة التهنئة:” يسعدني أن أتقدم إليكم، بخالص التهاني بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل عام. وهي فرصة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة بناء الوطن التي سطر نهجها الأسلاف من الشهداء الأبرار والمجاهدين والمناضلين وكل المخلصين لهذا الوطن. من أجل الحفاظ على استقلالية القرار ومقدرات الأمة وثرواتها. والمساهمة في بعث اقتصاد قوي ومتنوع، يحفظ للوطن عزته وكرامته واستقلاله”.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الإحتفال بهذه المناسبة، ونحن على نفس الإرادة لمواصلة تعزيز المكاسب المحققة لعالم الشغل. بعد تجسيد الالتزامات بالزيادات في رواتب العمال بنسب غير مسبوقة. من خلال مراجعة واسعة لشبكات الأجور، وأنظمة التعويضات، ومنح التقاعد والمعاشات. بالإضافة كذلك إلى التخفيف المعتبر للأعباء الضريبية، وهي المكاسب التي ستتعزز وتستكمل وفق الإلتزامات التي تعهدنا بها. للوصول بها إلى الحد الذي يطمئن العاملات والعمال، ويؤمن لهم إطارا معيشيا مرضيا وحياة أسرية هادئة.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه المناسبة، هي فرصة متجددة نستحضر فيها معكم تضحيات الأبطال الثوار خلال ثورة التحرير المباركة .. ونعتز فيها بوفاء العمال والنقابيين للجزائر، منذ تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري 1956 .. إلى محنة المأساة الوطنية التي تشهد على تصدي العاملات والعمال - في تلك الفترة القاسية – لآلة الإرهاب الهمجي المدمر، ووقوفهم بشجاعة وشموخ دفاعا عن الدولة الوطنية ومؤسساتها .. هؤلاء النساء والرجال من عمال ونقابيين، سيظل ذكرهم مستمرا مع الأجيال، التي تستلهم مما قدموه معاني الوطنية والشرف، كما برزت في مسيرة ونضال الشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة .. ورفاقهم من شهداء ثورة التحرير المجيدة .. وشهداء الواجب الوطني .. رحمهم الله جميعا.

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