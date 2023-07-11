رئيس الجمهورية: نحن على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات.

وجاء تصريح الرئيس تبون، خلال افتتاحه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”.

كما تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية. ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.