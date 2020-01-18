رئيس الجمهورية: نحن في بداية المسار وسنعید بناء مؤسسات الدولة

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها لاسترجاع الثقة بين الدولة والمواطن.

وخلال إجتماع مجلس الوزراء المجتمع قال الرئيس تبون كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا، بفضل الله وعونه, من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة “كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا، بفضل الله وعونه, من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة”.

وواضاف رئيس الجمهورية غايتنا” تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة”.

وأكد الرئيس ان ” بلوغ هذه الأهداف تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين علينا رفعها سويا”.

وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدهاأضاف رئيس الجمهورية .