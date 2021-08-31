“رئيس الجمهورية “نحن كدول الجوار يهمنا أكثر من غيرنا إستقرار ليبيا

إستقبل مساء الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزراء خارجية الدول الستة المشاركين في ملتقى دول جوار ليبيا والتي إحتضنتها الجزائر. والتي انطلقت اشغالها امس ودامت يومين بمشاركة كل من ليبيا مصر سودان نيجر تشاد تونس الكونغو

وخلال اللقاء قال رئيس الجمهورية ان الشقيقة ليبيا تستحق هذا الحضور وإن شاء الله ان تكون هذه بادرة خير لحل المشكل الليبي للنهاية. وأضاف الرئيس تبون نحن كدول الجوار يهمنا اكثر من غيرنا إستقرار ليبيا. لأن عدم إستقرارها هو عدم إستقرار كل دول الجوار.

وتابع رئيس الجمهورية نتمنى للشقيقة ليبيا ان تسترجع مكانتها مابين الدول المغاربية والإفريقية والعربية. كما ان لديها كل الإمكانيات البشرية والإقتصادية وحتى موقعها الجغراقي يؤهلها لان تكون دولة فاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط

كما شكر رئيس الجهورية الوزراء المشاركين في هذا اللقاء وعلى كل المجهودات المبذولة من أجل حل الأزمة الليبية

وقال رئيس الجمهورية نحن كدول الجوار يهمنا اكثر من غيرنا إستقرار ليبيا لأن إستقرار ليبيا من إستقرار الجزائر. كما انه لاول مرة تجتمع دول المجاورة للجارة ليبيا. وأتمنى مرة أخرى ان تكون هذه بادرة خير وإنطلاق جديد في حلحلة القضية الليبية. وهذا تلبية لأمنيات الشعب الليبي الذي يعاني الامرين يضيف الرئيس تبون.