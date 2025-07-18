 رئيس الجمهورية: نخطو خطوة مؤمّنة في مجال الذكاء الاصطناعي

قال رئيس الجمهورية أن الجزائر الدولة الوحيدة في إفريقيا والمغرب العربي الماضية نحو استعمالات الذكاء الاصطناعي وتحركنا يأتي قبل فوات الآوان.

وصرح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية انه تم تأسيس مدرسة عليا للذكاء الاصطناعي ونؤمن بمسقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته قال رئيس الجمهورية أن الجيش الجزائري يستعمل الذكاء الاصطناعي. كما نخطو خطوة مؤمّنة في مجال الذكاء الاصطناعي

وتابع الرئيس تبون بهذا الخصوص أن استعمالات الذكاء الاصطناعي تنجم عنها أخطار يجب التحكم بها جيدا .

اما بالنسبة للرقمة قال رئيس الجمهورية أن الرقمنة هي الأساس والجزائر لم تبلغ مستويات متقدمة بعد. كما أن الرقمنة تضمن التسيير والتقييم الأنجع على أكمل وجه

وإختتم الرئيس ماضون نحو التأمين الشامل بتعميم مشروع الرقمنة.