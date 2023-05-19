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“رئيس الجمهورية” : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء

بقلم النهار أونلاين
“رئيس الجمهورية” : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء
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“رئيس الجمهورية” : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء لتجاوز الظروف الدولية.

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