قناة النهار “رئيس الجمهورية” : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ماي 2023 - 15:23 شارك غرِّد أرسل 16 0 “رئيس الجمهورية” : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء لتجاوز الظروف الدولية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EdJqC اقرأ أيضا فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي ارزقي رمان لصحفي.." مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي" قناة النهار 09 ماي بن قرينة: حالة الاستقرار التي تعرفها بلادنا رغم كل ما يحيطها من تعقيدات هي ثمرة الخيار الدستوري قناة النهار 06 ماي سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي والد الشهيد النقيب "تناح محمد" أنا قدمت ولدي للجزائر كان عاقل ومتربي قناة النهار 11 ماي الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي في عيدهم الوطني.. هذه هي مكتسبات العمال الجزائريين في السنوات الأخيرة قناة النهار 01 ماي باتنة: تسليم أول سيارة من نوع فيات 500 لأول زبون قناة النهار 09 ماي فلاحة: في حال الإعلان عن موسم جاف .. ماهي التدابير المتوقعة لمجابهة الأزمة قناة النهار 30 أفريل