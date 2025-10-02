رئيس الجمهورية: نراهن على اقتصاد تنافسي خالٍ من البيروقراطية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين. من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

وقال رئيس الجمهورية، إن الصفقات هي ثمرة تعبئة جماعية استقطبت الفاعلين الإقتصاديين والشركاء الأفارقة والدوليين إلى الجزائر.

كما أضاف الرئيس تبون، أن الشركاء وجدوا في الجزائر مناخا استثماريا بفضل الصناعيين ورواد الاعمال الحاملين للمشاريع من الشباب . قائلا “الكل يعلم أن منتوجنا ذو جودة عالية معترف به”. و”نراهن على اقتصاد متنوع وتنافسي خال من التعقيدات البيروقراطية”.

وأشار رئيس الجمهورية “قطعُنا أشواطا نحو إنشاء المؤسسات المتوسطة والناشئة ماهي إلا حافز يدفع إلى مضاعفة جهود تطوير الصادرات خارج المحروقات”. مشيرا إلى أن “هذه المناسبة لتقييم جهودكم المشتركة بعد الأصداء في إفريقيا وخارجها عقب النجاح الكبير في حجم الصفقات والعقود المبرمة”.