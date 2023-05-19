قناة النهار “رئيس الجمهورية” : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ماي 2023 - 13:17 شارك غرِّد أرسل 26 0 “رئيس الجمهورية” : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qNlFa اقرأ أيضا ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي رئيس الجمهورية: سورية عضو مؤسس للجامعة العربية ولايمكن حرمانها من حقوقها قناة النهار 04 ماي سمير فرحات: هذا هو عدد الأدوية التي تم إقتنائها سنة 2023 قناة النهار 08 ماي عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي "البريكولاج" والمصاريف الزائدة قناة النهار 15 ماي وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية قناة النهار 01 ماي "طالع هابط: العجب في قالمة .. يسقوا الفول بمياه الصرف الصحي قناة النهار 07 ماي في عيدهم الوطني.. هذه هي مكتسبات العمال الجزائريين في السنوات الأخيرة قناة النهار 01 ماي صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي والدة مسلم أناتوف : دعيتلو و قتلو راني باغية هدف مع البداية قناة النهار 30 أفريل طالع هابط: النوي يثمن قرار الرئيس بترك الفلاحة للفلاحين .. إنتهى عهد إتخاذ القرارات في المكاتب قناة النهار 09 ماي