رئيس الجمهورية: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نائب رئيس المجلس الليبي، موسى الكوني. الذي حل صباح اليوم بأرض الوطن في زيارة عمل تدوم ليوم واحد.

وشدد رئيس الجمهورية على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وتوفير أجواء إجراء الانتخابات المقررة وبناء مؤسسات الدولة.

من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي جهود الجزائر المستمرة للتنسيق والتشاور حول القضايا الثنائية المغاربية والإفريقية.