رئيس الجمهورية: نزاع الصحراء الغربية طال أمده وهذا ما اتفقنا عليه مع إيطاليا

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال استقباله رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي لقضية الصحراء الغربية.

وقال الرئيس تبون خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي. عقب التوقيع على عديد الاتفاقيات بين البلدين “نتفق مع الأصدقاء في إيطاليا على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وكذا البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو. لدورها المهم في تسوية النزاع الذي طال أمده”.

من جانب آخر، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للحصيلة الايجابية التي سجلتها العلاقات الجزائرية الايطالية. حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات عديدة.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون. ويرسم خارطة للعلاقات بين البلدين الحريصين على تعزيز روابطهما التاريخية العريقة. كما تم التطرق الى الامور الاقتصادية التي تهم البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية أن انعقاد منتدى الاعمال الذي سيفتتح هاته الأمسية. والذي يأتي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. سيؤسس لعلاقات أكثر تكاثفا لدعم الشراكة والاستثمار المنتج بين المؤسسات والشركات بين البلدين الصديقين.