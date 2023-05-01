رئيس الجمهورية: نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه يتم السعي باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة السشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالة بعث بها بمناسبة اليوم العالمي للشغل. أنه وتشجيعنا لروح المبادرة استحدثنا عطلة من أجل إنشاء مؤسسة تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم. كما أطلقنا آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الإنخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي. والحصول على حق التقاعد

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تعزيزا لهذا التوجه المتدرج الخطوات نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعيشي. ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد. مع الحرص على توفير الظروف اللائقة والمحفزة من خلال ترقية الحوار الإجتماعي. وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال وتحصينا لمستقبلهم المهني.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد. والإعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء إقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين. الذين ندعوهم إلى الإندماج في مسار التغيير .الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة وكسب رهان إقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بالإستغلال الأمثل للأليات والأجهزة المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الإبتكار. بالإضافة كذلك إلى تكريس الشفافية في تسيير الشأن العام وترسيخ بدأ تكافؤ الفرص أمام العاملات والعمال والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين.

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