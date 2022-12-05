رئيس الجمهورية: نسعى دائما إلى احترام المواثيق الدولية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديموقراطية واستقرار النظام الجمهوري.

وجاء في كلمة رئيس الجمهورية، التي ألقاها نيابة عنه بوعلام بوعلام. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية “منذ 3 سنوات وفي 19 ديسمبر 2019 وتحت في هذ المبنى. تم تنصيب رسميا منتخبا لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وهي الامانة التي احملها وادرك تمام الادراك طموحاته لعدالة الحق. وتتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الاقليمي والدولي ومكانة تتناسب مع تضحيات ابنائها خلال ثورة التحرير”.

وأضاف رئيس الجمهورية “السيدات الفضليات انه لمن دواعي الاعتزاز والارتياح اتجه إليكم من هذا الملتقى. احتفالا بذكرى تاسيس المحكمة الدستورية. بموجب الدستور الذي التزمت به و بارك شعبنا الابي ثور نوفمبر. وجسدنا من خلالها و لقد حرصنا من خلال هذ المراجعة العميقة للدستور. لاسيما على ترسيخ دولة الحق واتقان منظومة الحق و اليات. كما اولينا الى تحسين المنظومة القضائية التي تعزز السلم والعدالة. من خلال بناء مؤسسات”.

كما تابع الرئيس تبون ” ان بلادنا مثلها مثل باقي الدول تمر بتطورات وبمختلف التحديات التي تفرزها التحويلات السياسة والاجتماعية. إلا أنها لم تنتقص يوما من القيم السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها. وهو ما أدى إلى تعديل نصوص الدستورية و التشريعية”.

وأضاف رئيس الجمهورية “جاء الدستور ليجعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية. وبفضل ما تحقق لها كن مكاسب في هذ المسار تمكنت بلادنا من العودة الى الساحة الدولية”.