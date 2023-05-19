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“رئيس الجمهورية” : نسعى لحشد الدعم لفلسطين ..

بقلم النهار أونلاين
“رئيس الجمهورية” : نسعى لحشد الدعم لفلسطين ..
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“رئيس الجمهورية” : نسعى لحشد الدعم لفلسطين بغية حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

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