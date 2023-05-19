قناة النهار “رئيس الجمهورية” : نسعى لحشد الدعم لفلسطين .. بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ماي 2023 - 13:26 شارك غرِّد أرسل 26 0 “رئيس الجمهورية” : نسعى لحشد الدعم لفلسطين بغية حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kBXWP اقرأ أيضا الممثلة السورية "شكران مرتجى" تشكر الجزائر وشعبها على تقديم الدّعم في الزلزال الأخير قناة النهار 11 ماي رئيس الجمهورية: أؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة "ما خاب من استشار" قناة النهار 06 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي شرطة العاصمة تلقي القبض على المشتبه الرئيسي في تخريب "محل تجاري" بالقبة قناة النهار 02 ماي ميلة/ مجلس القضاء ينظم يوم دراسي حول جريمة تبييض الأموال قناة النهار 17 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي بلعابد يعلن عن برنامج خاص لتأطير الرياضة المدرسية الموسم المقبل قناة النهار 12 ماي غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم قناة النهار 01 ماي شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري قناة النهار 06 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي