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رئيس الجمهورية: نشيد بالروح الوطنية لنساء ورجال الاعلام ونلتزم بتكريس حرية الصحافة

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
رئيس الجمهورية: نشيد بالروح الوطنية لنساء ورجال الاعلام ونلتزم بتكريس حرية الصحافة
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أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالروح الوطنية والمهنية لنساء ورجال الاعلام  كما جدد التزامه بتكريس حرية الصحافة.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 من أكتوبر :” نشيد بهذه السانحة بالروح الوطنية والمهنية لنساء ورجال الاعلام ونجدد التزامنا بتكريس حرية الصحافة.

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