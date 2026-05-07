رئيس الجمهورية: نطمح لبلوغ ما قيمته 10 مليار دولار بين الجزائر وتركيا في المبادلات التجارية والاستثمارات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تصريح صحفي مشترك مع نظيره أردوغان أننا نطمح لبلوغ ما قيمته 10 مليار دولار بين الجزائر وتركيا في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات.

وكشف رئيس الجمهورية أنه تم استعراض خلال مباحثاته مع الرئيس اردوغان محطات هامة تتعلق بواقع علاقات بلدينا، وهي علاقات ذات عمق تاريخي.. وترتكز على إرث ثقافي مشترك.

وتابع رئيس الجمهورية أن العلاقات بين البلدين تشهد ديناميكية متزايدة، تدعونا إلى الإرتياح، وتثمين الخطوات التي قطعناها للوصول إلى هذا المستوى، الذي نسعى عبر زيارتنا هذه إلى تعزيزه بتنويع التعاون الإقتصادي.

وأيضا توسيع مجالات الشراكة لقطاعات الطاقات المتجددة، الزراعة، الصناعة والمناجم، وكذا بدعم التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإنسانية، وتثمين تراثنا التاريخي والحضاري المشترك.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا ” مرتاحون لنتائج المحادثات المثمرة والتي توجت بعدد من الإتفاقيات”.. كما “نرحب بالصيغة التفضيلية لعدد من المنتجات بين البلدين”.

كما أشاد الرئيس تبون بإعادة تفعيل منتدى رجال الأعمال، وبدوره المحوري في التبادل التجاري وحركة الاستثمارات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وثمن رئيس الجمهورية البدء في المفاوضات على الاتفاقية التفضيلية للتجارة،على قائمة محددة من السلع، والتي من شأنها المساهمة في الإرتقاء بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات إلى حدود 10 مليارات دولار في أفق سنة 2030 .

وإختتم رئيس الجمهورية “الجزائر وتركيا ملتزمتان بالحلول السلمية لحل النزاعات في ظل الشرعية الدولية “.