رئيس الجمهورية: هذا الشهر سيسمع الجزائريون أخبارا سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن جميع الدول الأوروبية مستعدة لمساعدة الجزائر على استرجاع الأموال المنهوبة.

الرئيس تبون، وفي لقاء جمعه مع ممثلين لوسائل الإعلام الجزائرية، كشف في نفس الموضوع أن الشعب الجزائري سيسمع أخبارا سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر بدأت في استرجاع عقارات في فرنسا منها شقق وقصور.

وفي نفس موضوع “الأموال المنهوبة، أكد الرئيس التبون أن هناك شركات أوروبية متورطة في عمليات الفساد وتضخيم الفواتير.

وأكد ذات المتحدث أن السويسريين وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي مستعدون للمساعدة على استرجاع الأموال المنهوبة.