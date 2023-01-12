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الرياضة

رئيس الجمهورية: “هذا ما عرضناه على رئيس الفيفا”

بقلم كريم تيغرمت
رئيس الجمهورية: “هذا ما عرضناه على رئيس الفيفا”
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كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المقترح الذي قدمه لرئيس الفيفا جياني أنفانتينو، بخصوص الملاعب الجزائرية الجديدة.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون: “الملاعب التي تم انجازها موجهة لشبابنا من أجل الرفع من مستواهم”.

كما أضاف: “قلت لرئيس الفيفا أنه في حال إبداء رغبتهم في تنظيم مباريات دولية على الملاعب الجزائرية، نرحب بهم، وجاهزون لمساعدتهم في كل الأمور التنظيمية”.

وتابع رئيس الجمهورية: “نفس الامر بالنسبة للاتحاد الإفريقي، أين أبدينا لهم جاهزيتنا في احتضان المباريات النهائية بملاعبنا”.

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