رئيس الجمهورية: “هذا ما عرضناه على رئيس الفيفا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المقترح الذي قدمه لرئيس الفيفا جياني أنفانتينو، بخصوص الملاعب الجزائرية الجديدة.
وصرح الرئيس عبد المجيد تبون: “الملاعب التي تم انجازها موجهة لشبابنا من أجل الرفع من مستواهم”.
كما أضاف: “قلت لرئيس الفيفا أنه في حال إبداء رغبتهم في تنظيم مباريات دولية على الملاعب الجزائرية، نرحب بهم، وجاهزون لمساعدتهم في كل الأمور التنظيمية”.
وتابع رئيس الجمهورية: “نفس الامر بالنسبة للاتحاد الإفريقي، أين أبدينا لهم جاهزيتنا في احتضان المباريات النهائية بملاعبنا”.
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