رئيس الجمهورية: “هذا ما عرضناه على رئيس الفيفا”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المقترح الذي قدمه لرئيس الفيفا جياني أنفانتينو، بخصوص الملاعب الجزائرية الجديدة.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون: “الملاعب التي تم انجازها موجهة لشبابنا من أجل الرفع من مستواهم”.

كما أضاف: “قلت لرئيس الفيفا أنه في حال إبداء رغبتهم في تنظيم مباريات دولية على الملاعب الجزائرية، نرحب بهم، وجاهزون لمساعدتهم في كل الأمور التنظيمية”.

وتابع رئيس الجمهورية: “نفس الامر بالنسبة للاتحاد الإفريقي، أين أبدينا لهم جاهزيتنا في احتضان المباريات النهائية بملاعبنا”.