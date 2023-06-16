رئيس الجمهورية: هكذا سنضمن مستقبل بلادنا

أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن القانون الجديد للطاقة في الجزائر يعطي كل الضمانات للشركات العالمية التي تعمل في الجزائر.

وقال الرئيس تبون، في كلمة له بأشغال المنتدى الإقتصادي العالمي بطرسبورغ، أن هناك شركات عالمية تشتغل بالجزائر ومرحب بهم، وهم يملكون الحق في تصدير أموالهم أينما أرادوا.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر بلد شاب، حيث أن 70% من سكان الجزائر تحت 35 عاما، لذلك لا بد على الحكومة من إيجاد مستقبل لهم.

ولفت الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أن الجزائر دولة مصدرة للغاز أكثر من النفط، ودخلت في مخطط جديد لتحويل المحروقات إلى مواد استهلاكية من مشتقات النفط، لتجنب تصدير النفط الخام.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر تستهلك نصف ما تنتجه من الغاز، حيث يستفيد 72% من سكان الجزائر من الغاز الطبيعي بالبيوت.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن البلاد تعمل اليوم على تعزيز تصدير الغاز، ودخلت في السياسة التي تحرر الجزائر من المحروقات. باستقطاب الاستثمار الوطني، ثم الاستثمار الدولي حتى يكون لدينا صادرات التي تساوي صادرات المحروقات، لضمان مستقبل البلاد.