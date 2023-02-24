رئيس الجمهورية: هناك أمور “راني مقلق بزاف منها” وهذا هو عدوي

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الدوري مع الصحافة عن غضبه وقلقه من بعض الأمور. سيتم الكشف عنها سهرة اليوم.

وأضاف رئيس الجمهورية “أنا لم أقل صفقوا للرئيس أو الوالي، دافع عن بلادك”.

وتابع الرئيس تبون “الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. والحق النقابي مضمون دستوريا”.

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