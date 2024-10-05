رئيس الجمهورية: هناك لوبيات تعمل بإيعاز من جهات تحاول تحطيم البلاد

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية أنه لا يمكن القضاء على التهريب بالقمع فقط لكن بإجراءات اقتصادية مثل إقامة المناطق الحرة.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية “أقمنا منطقة حرة مع موريتانيا ونتجه لإقامة أخرى مع النيجر ومنطقتين مع تونس”.

وأكد رئيس الجمهورية أن الندرة في بعض المواد مفتعلة وهي تدل على وجود حركات تهريب كبيرة وشبكات ثراء غير مشروع.

وفي ذات السياق كشف الرئيس تبون ان هناك لوبيات تعمل بإيعاز من جهات تحاول تحطيم البلاد تعمل على افتعال الندرة .

وتابع رئيس الجمهورية بأن العصابة انتهت لكن امتداداتها وعقلياتها ما زالت راسخة وموجودة.