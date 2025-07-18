رئيس الجمهورية.. هناك مأجورون لزرع الخيبة في نفوس الجزائريين أتمنى لهم الهداية

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لممثلي الصحافة الوطنية أن هناك مأجورون لزرع الخيبة في نفوس الجزائريين أتمنى لهم الهداية.

وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية هناك مأجورون لزرع الخيبة في نفوس الجزائريين في كل مرحلة نمر بها نعمل على تكريس سيادتنا أكثر.

وأكد الرئيس تبون أن المواطن لمس عموما التحسن في العديد من القطاعات في المقابل سجل نشاط أقل بقطاعات أخرى.

وتابع رئيس الجمهورية أن المراجعة ضرورية والتغيير في بعض الأحيان رحمة

أما بخصوص ارتباط الإقتصاد الوطني بالمحروقات قال الرئيس يجب أن لا يكون مصير البلد مرتبط بسعر النفط خاصة وأنّ إنتاج الجزائر محدود.

وتابع الرئيس تبون في السياق ذاته أعتقد أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات لن تقل عن 4 بالمائة وهي الأعلى بين دول البحر الأبيض المتوسط.

وكشف رئيس الجمهورية أنه اطلع على مقالات لمختصين تتوقع وصول أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل.

وأكد الرئيس تبون أنه يجب أن لا يكون استقلالنا مرتبطا بسعر النفط الذي يُحدد خارج إرادة الجزائر.