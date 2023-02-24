قناة النهار رئيس الجمهورية: هناك من يستغل غياب الرقمنة لمراوغة مصالح الدولة والإفلات من الحساب بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 22:45 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gchPG اقرأ أيضا والد الطفلة هديل يستقبل جثمان ابنته المتوفاة في زلزال تركيا بدموع حارقة و كلمات مؤثرة قناة النهار 11 فيفري الحماية المدنية : الفرقة السينوتقنية أبانت عن إحترافية كبيرة بإستعمال كلاب و مدربين محليين قناة النهار 14 فيفري مواطنة تركية تطلب دعم فريق الإنقاذ الجزائري بعد تأكد سماعها صوت من تحت الردوم قناة النهار 12 فيفري دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته قناة النهار 17 فيفري تكوينات ميدانية حول تربية النحل لفائدة فلاحي بلدية لارباع بباتنة قناة النهار 09 فيفري "وزير التجارة للنهار :" بعد التحسيس سنقوم بعملية الرقابة والرّدع من أجل حماية حقوق المستهلك قناة النهار 09 فيفري بشار : حفر 5 آبار بمنطقة منونات لتوفير المياه الشروب لدائرة العبادلة قناة النهار 20 فيفري تساؤلات: اليوم العالمي للسرطان.. التشخيص المبكر طريق نحو الوقاية ومكافحة السرطان قناة النهار 05 فيفري "الحماية المدنية الجزائرية بسوريا : "نعمل على إنقاذ أي ضحية بمبدأ أنها على قيد الحياة قناة النهار 10 فيفري وقت التغيير: ماريا.. مطلقة وأم لطفلين.. ترغب بتغيير حياتها وإعادة الإرتباط من جديد قناة النهار 08 فيفري