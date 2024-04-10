رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي يؤدون صلاة عيد الفطر بالجامع الأعظم

أدى صبيحة اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر.

كما أدى الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزير الأول نذير العرباوي و الطاقم الحكومي صلاة عيد الفطر في الجامع الأعظم. رفقة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

ولأول مرة تؤدى صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر بعد تدشينه من قبل رئيس الجمهورية. أين أدى الوزير الأول و الطاقم الحكومي صلاة العيد وحضر وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، وعدد من الوزراء على غرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، وزير العدل، بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر.

ودعا فصيلة الشيخ مأمون في خطبة العيد إلى اتباع الحق والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله والإعتصام بكتابه الذي نستمد منه مراجعنا في جميع hgمجالات ونستلهم الحلول منه لمشاكلنا.

كما تطرق فضيلة الشيخ الى القضية الفلسطينية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق الأبرياء العزل. وصمود شعب أعطى أروع الأمثلة في الصبر والتمسك بالحقوق والدفاع عن الوطن. ودعا الامام الخطيب رفقة جموع المصلين أن ينصر الله الفلسطينيبن ويكون عونا لهم.

وعقب خطبتي صلاة العيد، تبادل رئيس الجمهورية التهاني مع أعضاء الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر. في أجواء سادتها مظاهر البهجة والتآخي والتآزر.