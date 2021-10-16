رئيس الجمهورية: ورثة العصابة يعرقلون بعث الاقتصاد وسنشل أذرعهم

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة للجزائريين دعاهم فيها إلى الانضمام إلى مَسَارِ التَّأْسِيسِ لعَهْدٍ واعدٍ، لا مكانَ فيه لِزُرَّاعِ اليَأْس ولأَعداءِ الاستحقاق والكفاءة.

وفي رسالته التي بعث بها للأمة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى 60 لمظاهرات 17 اكتوبر 1961، قال الرئيس تبون أن أولئك الَّذينَ دَرَجُوا على تَثْبيطِ العزائم وكَبْحِ المُبادراتْ وَتَوارَثُوا تَواطُؤَ العصابةِ وتآمرها، يعرقلون بَعْثِ الاقتصاد الوطني .

كما قال الرئيس أن هؤلاء يشككون في إرادةِ الوطنيين المخلصين، الراميةِ لتخليصِ المجتمع من اسْتِنْزافِهم لخيراتِ البلاد بالتّحَايُل والنَّهبِ والتبذير أين توعدهم الرئيس بسُلطانِ القانون.

وأكد الرئيس أن الجزائر المُقدِمَةُ بحزمٍ على شَلِّ أذْرُعِ هذه العصابةِ الماكرة،وكَشْفِ خُبْثِها في تحريك أدوات التَّعطيلِ والتَّيْئيسْ، مشيرا إلى أن الجزائر تحتضن بِكُلِّ ترحابٍ واعتزاز، جميعَ بناتِها وأبنائِها من الجالية في كُلّ أصقاع العالم وتُثمِّنُ القُدرات والكفاءَات، وتدعوهم للمُساهمةِ في مشروعِ نَهْضَةِ الأُمَّة، بِفَتْحِ الأُفقِ أمامَ عبقريةِ الأجيالِ الجديدة في الداخل والخارج، لاسْتكمالِ مسيرةِ الشهداء الأبرار، والوَفَاءِ لرسالتِهم الخالدة.