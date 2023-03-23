رئيس الجمهورية.. وسائل الإعلام الجزائرية تقوم بانتقاد الدولة وأنا أرحب بأي انتقاد

تطرق، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار خص به قناة الجزيرة، إلى الشأن الداخلي للبلاد. حيث رد على سؤال بخصوص مزاعم بوجود تضييق على الحريات وعلى وسائل الإعلام الجزائرية.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن هذا النوع من المزاعم “مرتبط ارتباطا عضويا بمحاولات زرع البلبلة وعدم الاستقرار” في البلاد.

في حين، أردف بالقول أن وسائل الإعلام الجزائرية تقوم بانتقاد الدولة. معربا عن ترحيبه بأي “انتقاد أو معارضة من خلال تقديم أفكار بديلة وخطط اقتصادية مغايرة للخطة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة”. مشددا بالمقابل على أن “الشتم والدفاع عن المصالح الخارجية وتقاضي الأموال من الخارج في سبيل ذلك، هو أمر غير مقبول”.

تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر معها أحب من أحب وكره من كره

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار لـ”الجزيرة”، إن تونس تتعرض لمؤامرة. مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانبها.

كما جاء في تصريح الرئيس تبون، لـ”الجزيرة”، “تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر تقف معها أحب من أحب وكره من كره”.

للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، حوار مع الجزيرة، تطرق من خلاله إلى عدة مواضيع. على غرار القضية الفلسطينية، والمغرب، وزيارته المرتقبة شهر ماس إلى روسيا. بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية.