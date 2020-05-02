رئيس الجمهورية وطاقم الحكومة يوجهون شكرهم لعمال الصحة

قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد تحياته للأطقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا.

وخلال زيارته التفقدية إلى مستشفى ابن باديس بقسنطينة، وجه جراد تحيات وشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وطاقم الحكومة، للجيش الأبيض.

وقال جراد “باسم رئيس الجمهورية والحكومة، أوجه شكري لكم جميعا على هذا العمل الوطني، التي تقوم به المنظومة الصحية”.

وأصاف الوزير الأول “منذ ظهور هذه الجائحة وأسرة الصحة بمختلف قطاعاتها هم في الطليعة لمحاربة هذا الفيروس”.

وأكد جراد أن الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار كورونا، بقدر إمكانياتها.

ودعا الوزير الأول، المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للإنتصار على هذه الجائحة.