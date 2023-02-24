رئيس الجمهورية: ولاء الخبارجية لبعض السفارات أكثر من ولائهم للجزائر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان هناك طابور خامس بالجزائر يتشكل من خبارجية وعملاء.

والذين يبقى ولائهم لبعض السفارات اكثر من ولائهم للجزائر. وأوضح الرئيس تبون في لقاء جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، ان هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية تابعة لأجهزة مخابرات أجنبية.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن المنظمات غير الحكومية تتجاهل ما يحدث بفلسطين وتحول الحبة إلى قبة في دول أخرى.

وتابع الرئيس تبون، ان هناك جهات أجنبية تحاول محاربتنا وزعزتنا بالمنظمات غير الحكومية بعدما فشلت في المواجهة المباشرة.

وكشف ذات المتحدث، ان مسؤول أوروبي طلب عشية الانتخابات الرئاسية اعتماد مرحلة انتقالية بالجزائر وعلى الجزائريين أن لا ينسوا هذا.

وقال رئيس الجمهورية، بأنه لا يطالب بالتصفيق له أو لأي مسؤول لكنه يطالب الجزائريين بالوعي للمخاطر والتحصن من الدسائس.