رئيس الجمهورية ونظيره التركي يجريان محادثات ثنائية أولية

يجري في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات ثنائية أولية.

وتجري المحادثات الثنائية بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وقد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نظيره التركي الطيب رجب أردوغان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون. رفيع المستوى الجزائري-التركي.