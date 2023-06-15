رئيس الجمهورية ونظيره الروسي يترأسان محادثات موسعة

يترأس في هذه الأثناء، من نهار اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات موسعة.

.ويستعرض رئيس الجمهورية رفقة نظيره الروسي مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزيها مستقبلا

للتذكير، من المقرر أن يوقع كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. على وثائق الشراكة الاستراتيجية. أو ما سميت لالوثيقة الاستراتيجية المعمقة.

وتعد وثيقة “التعاون الاستراتيجي المعمق” الجديدة تطويراً لوثيقة الشراكة الاستراتيجية، التي وُقعت بين البلدين عام 2001.