رئيس الجمهورية ونظيره الفنزويلي يجريان محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين

يجري في هذه الأثناء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بقصر الرئاسة.

ويجري الرئيس تبون في هذه الأثناء محادثات ثنائية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بقصر الرئاسة.

وقد حل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو بالجزائر مساء أمس الاربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين.

وكان في استقبال مادورو بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان. وعدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وصباح اليوم الخميس، قام رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو اليوم الخميس. بوضع إكليل من الزهور. على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقام الرئيس الفنزويلي بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، حيث تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر.

وطاف الرئيس الفنزويلي بأجنحة المتحف، حيث اطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.