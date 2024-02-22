رئيس الجمهورية ونظيره الموريتاني يدشنان المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائر-موريتانيا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، رفقة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائر-موريتانيا.

وأعطى رئيس الجمهورية، رفقة نظيره الموريتاني، إشارة إنطلاق إنجاز الطريق تندوف-الزويرات.

كما تابع رئيس الجمهورية رفقة الرئيس الموريتاني عرضا حول المركزين الحدوديين الثابتين.

وتمكنت الجزائر من خلال مشروع الطريق البري الذي يربط بين مدينتي تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا والممتد على مسافة تقارب 800 كيلومتر،من انجاز لأول مرة منذ استرجاعها للسيادة الوطنية، منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها، بحيث تكفلت مؤسسات جزائرية بمختلف مراحل الإنجاز.

وسيكون للمعبر البري الحدودي “الشهيد مصطفى بن بولعيد” الرابط بين البلدين، بالغ الأثر في الرفع من حجم المبادلات التجارية التي تعرف حاليا تناميا مستمرا.