رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي

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رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي
بقلم نسرين محفوف

استعرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، مارك اسبر، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات عديدة.

وحسب رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، كما بحث الطرفان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.

واتّفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة، في إطار احترام وحدة وسيادة دولها.

وكانت قد جرت المقابلة بحضور الوفد المرافق للوزير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر.

ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

كما حضر أيضا اللواء محمد بوزيت مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني.

وبعد هذا اللقاء المثمر، أقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء بمقر الرئاسة على شرف الضيف ومرافقيه.


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