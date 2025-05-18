رئيس الجمهورية يأمر أعضاء الحكومة بالتزام الصرامة في الميدان لحل انشغالات المواطن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة بالتزام الصرامة في الميدان لحل انشغالات المواطن.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إذ شدد الرئيس تبون على وزراء الحكومة بأن حل انشغالات المواطن ينبغي أن يكون بعيدا عن الفولكور الإعلامي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد شدد الرئيس أيضا على الوزراء بأن تكون عملية تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول.