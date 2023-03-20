رئيس الجمهورية يأمر الوزير الأول بتقليص اجتماعات الحكومة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. بتقليص إجتماعات الحكومة قدر الإمكان إلا في حالة الضرورة.

وأمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الوزير الأول بتوجيه جهود الحكومة للعمل الميداني.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم المواطنين.

وأمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بالتحلي ببعد النظر والاهتمام بما يخص رفاه وراحة المواطنين.

كما أمر رئيس الجمهورية، وزير الداخلية بوضع رزنامة للزيارات الميدانية تحت إشراف الوزير الأول.