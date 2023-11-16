رئيس الجمهورية يأمر الوزير الأول ووزير اقتصاد المعرفة بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول نذير العرباوي. ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد. بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال المنظم بالجزائر.

وزار رئيس الجمهورية المعرض المنظم في إطار الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال الذي يضم المؤسسات العمومية والخاصة. ومؤسسات الشباب من حاملي المشاريع من أبناء الجالية الوطنية في الخارج

وألقى رئيس الجمهورية خطابا أمام مئات أرباب المؤسسات والمقاولات. استعرض فيه للتوجهات الأساسية لمواصلة الديناميكية الاقتصادية.

وشرح رئيس الجمهورية نظرته القائمة على اقتصاد جديد يرتكز على نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.