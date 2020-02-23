رئيس الجمهورية يأمر بإبعاد الرياضة عن السياسة والتعجيل في تسليم المنشآت الرياضية

شهد مجلس الوزراء، في إجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرضًا قدمه وزير الشباب والرياضة.

العرض الذي درسه وصادق عليه المجلس، يرتكز على ثلاثة أسس، تتمثل في ترقية الشباب وتنمية النشاطات البدنية والرياضية وتطوير البنى التحتية، ومزيد من الإهتمام بشباب الجنوب والمناطق المعزولة والجبلية من أجل القضاء على التهميش والإقصاء بوضع مخطط خماسي وطني يساعد على إكتشاف المواهب الرياضية في صفوف ملايين التلاميذ والجامعيين.

كما ركز العرض على إتمام البرامج المختلفة قيد الإنجاز وتسليمها، وخاصة الملاعب التي ستستقبل المنافسات الدولية مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران عام 2021 وبطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2022، وإعداد خطة لحماية المنشآت الحالية المقدرة بست منشآت رياضية و2500 منشأة خاصة بالشباب.

ولدى تعقيبه على هذا العرض، ذكر الرئيس تبون، بالتعجيل بإسناد تسيير دور الشباب للجان شبانية منتخبة وغير مهيكلة في أي تنظيم أو تيار سياسي، وكذلك التعجيل بإنجاز الملاعب الرياضية المبرمجة، وحل إشكالية تنظيم الرياضة المدرسية والجامعية قبل نهاية الثلاثي الجاري.

كما وجه الرئيس بوضع مقاييس محددة لتشجيع الأندية المحترفة للتنافس بينها، وطلب من كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة الإسراع في التحضير الجدي لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ثم وجه وزير الشباب والرياضة إلى مزيد من الإهتمام بقطاع الشباب، داعيًا إلى تنظيم مبادلات دولية بين الوفود الشبانية، ووجه بتشكيل المجلس الأعلى للشباب في أقرب وقت.